Versterkt Kruisland pakt eerste zege, Madese Boys verliest

Beek Vooruit - Zundert 4-1 (2-0) 1-0 Joost Schalk, 2-0 Joris Peeters, 3-0 Loek Schalk, 4-0 Joost Schalk, 4-1 Dennis Verheyen.

,,In de eerste helft ging het op en neer. In de tweede helft, toen we met tien man kwamen te staan, hebben we Zundert laten komen en waren we dodelijk efficiënt", aldus winnend coach Arno Gabriels.

Kruisland - Rijen 2-1 (2-0) 1-0 en 2-0 Marouane Hamdoune, 2-1 Thomas Dols.

,,Op basis van de eerste helft was het verdiend. Na de tegengoal hadden we het organisatorisch even moeilijk, maar we bleven voor elkaar vechten waardoor we de eerste winst naar ons toe getrokken." Bij Kruisland stond Romano Denneboom in de spits. ,,Hij is nog niet topfit, maar nu al belangrijk", zag Storelli.

VOAB - Madese Boys 3-2 (2-1) 1-0 Pieter van der Heijden, 2-0 Stijn van Laarhoven, 2-1 Richard Ramstijn, 3-1 Casper van Beers, 3-2 Koen van der Pluijm.

Madese Boys-trainer Mark Klippel: "Binnen een tijdsbestek van één minuut kwamen op een 2-0 achterstand. Dat was een tikje. Achteraf bleek dat die ene minuut cruciaal is geweest."

Sarto - SCO 3-1 (2-1) 1-0 en 2-0 Tim Dominicus, 2-1 Nick van der Kolck, 3-1 Tim van Bladel (pen.)

Dion Schuurmans, tariner van SCO: ,,We begonnen goed, maar maakten de kansen niet af", vertelt SCO-trainer Dion Schuurmans. ,,Zij scoren wel, dan loop je achter de feiten aan. Gezien onze mogelijkheden was het een onnodige nederlaag."

Zeelandia Middelburg - Cluzona 1-4 (1-3) 0-1 Marcel van der Sloot, 1-1 e.d., 1-2 en 1-3 Ruben Maas, 1-4 Daniel Dekker.

Cluzona-trainer John Taks was dik tevreden over zijn team. "Met name voor rust hebben we gedisciplineerd gespeeld, maar vergaten we het definitief af te maken. Na rust werd het even lastig tegen een zeer aanvallende thuisclub, maar we herstelden ons goed. De uitslag was daarom dik verdiend."

Unitas'30 - MOC'17 1-1 (0-0) 0-1 Dylan Janse, 1-1 Jordy Bollaart (pen.).

De belangen waren groot in Etten-Leur, waardoor het duel vooral twee hardwerkende teams zag. Het kwam het niveau niet ten goede, de doelrijpe kansen waren dan ook schaars.