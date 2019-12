Verschuren kiest voor nog een jaar bij Be-Ready

Overzicht | Halsteren koploper na derbyzege op Moerse Boys, Gastel verslaat buurman Victoria'03

1 december Het was derbyday in het West-Brabantse amateurvoetbal! Voor Halsteren werd het dubbel feest: de hoofdklasser versloeg streekgenoot Moerse Boys én pakte de koppositie over. Bavel nam drie punten mee uit buurdorp Ulvenhout. Lees alles terug in ons overzicht.