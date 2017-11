Vermunt wil met DSE terug naar de hoofdklasse

Dit duurde maar een jaar. Peter Baan werd trainer van de selectie en kon haar goed gebruiken. Haar debuutseizoen verliep in sportief opzicht niet best. DSE eindigde op de achtste plaats in de hoofdklasse en moest nacompetitie spelen voor behoud met degradatie als gevolg. Nu heeft Vermunt maar één doel voor ogen: direct terugkeren naar de hoofdklasse. ,,We hopen rechtstreeks te promoveren via het kampioenschap, want als we nacompetitie moeten spelen, is dat zo'n lange weg." De titel is volgens haar binnen handbereik. ,,We hebben eigenlijk maar twee concurrenten en staan nu op de tweede plaats achter Nooit Gedacht. Alleen van die ploeg verloren we, terwijl we eigenlijk beter waren. Van Amstenrade, de andere titelconcurrent, hebben we al gewonnen."