Verliezend Baronie krijgt een lesje derde divisie: ‘Wij zijn geen Real Madrid, maar zij ook niet’

In zijn ogen is het te zien als hij van het veld sjokt: teleurstelling. Mous had meer verwacht van zijn rentree bij Baronie. Moustafa Mohammad, Mous voor intimi, keerde voor de tweede keer terug op de Blauwe Kei. Eerder verruilde hij het groen-wit al eens voor het geel-blauw van Dongen. In het afgelopen half jaar voetbalde hij in het zwart-wit van de Weston Bears. Een ploeg uit Australië. ,,Het was een geweldig avontuur, waarin ik veel nieuwe mensen leerde kennen. Maar voetballend was het niet zo’n succes. Onze velden en de accommodatie waren slecht en de trainingen werden op veertig procent intensiteit afgewerkt. Dat past niet bij mij. En als het regende, voetbalden we niet.”