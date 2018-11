Verhuizen naar Hoogerheide, prima, maar spelen voor METO? ‘Geen moment aan gedacht’

Michielsen (29) speelt al zijn hele leven voor de club uit Ossendrecht, pa Levien zit in het bestuur en broer Michel verdedigt tegenwoordig het doel in de hoofdmacht. Bij de buurman in de spits spelen? Voor Michielsen is het geen optie. ,,Dat gaat hem niet worden.’' Sentimenten zijn er genoeg. Maar zoals vroeger is het al lang niet meer. ,,De tijd dat de doelpalen in Hoogerheide groen en wit werden geschilderd is voorbij. Ook de middenstip wordt niet meer ontvreemd.’'