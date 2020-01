Verhoeven gaat RFC trainen

Verhoeven is momenteel trainer bij Blauw Wit’81 uit Den Moer. Eerder was Verhoeven drie jaar trainer bij UVV’40 uit Ulvenhout. Die ploeg leidde hij van de vijfde naar de derde klasse. Ook trainde hij nog een jaartje DVO’60.

Bij RFC volgt Verhoeven dus Duzgun op. Duzgun gaf in zijn twee seizoenen als hoofdtrainer leiding aan zowel de zaterdag- als de zondagselectie. ,,In deze rol heeft hij gezorgd voor rust en structuur binnen de vereniging”, aldus RFC. Vorig seizoen streed de zondagselectie nog tot op de laatste speeldag om het kampioenschap, momenteel staat dat elftal achtste in de vierde klasse C.