Verheijen en SCO gaan door met ‘harmonieuze’ samenwerking

Verheijen is bezig aan zijn tweede periode bij SCO, nadat hij in 2012-2013 ook werkte bij de derdeklasser, destijds nog zondagploeg. Momenteel is SCO een zaterdagclub en komt het eerste elftal uit in de vierde klasse E, waarin de ploeg nu derde staat.

,,De overgang van SCO van het zondag- naar het zaterdagvoetbal was zowel voor de club als voor de trainer even wennen, maar inmiddels heeft de club zijn weg daarin gevonden. De kalkoen is op, van de kerststol zijn alleen nog een paar kruimels over en de verlenging van de samenwerking van SCO met hoofdtrainer Edwin Verheijen is beklonken. Tijd voor de oliebollen en een succesvol 2020", luidt de verklaring in het persbericht.