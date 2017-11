Verduijn overdonderd door spelfoutzaak: 'Belachelijk, totaal geen opzet'

spelfoutzaakGiovanni Verduijn (19) is geschrokken van alle ophef rondom de 'spelfoutzaak'. De aanvaller van Grenswachters is zich van geen kwaad bewust en hoopt dat alles met een sisser afloopt.

,,Het overviel me nogal. Ik kreeg het vrijdag te horen”, vertelt de voetballer uit Bergen op Zoom. ,,Ik vind het belachelijk. Ik snap niet waarom er gedacht wordt dat er opzet in het spel is. Het is een spelfout, mensen maken nou eenmaal fouten.”

,,Het ergste vind ik dat Grenswachters die wedstrijden zou moeten overspelen, helemaal nu we bovenaan staan”, vervolgt Verduijn, die in het verleden ook bij RBC, Dosko, FC Bergen en Nieuw Borgvliet speelde. De aanvaller traint mee in afwachting op de uitspraak.

Mocht de club uit Putte die zaak verliezen, dan is de kans klein dat Verduijn dit seizoen nog in actie komen voor de groengelen. Volgens de bond is Verduijn namelijk nog gelinkt aan Unitas'30. "De speler in kwestie is op 10 oktober afgemeld bij Unitas'30. Als hij zich daar opnieuw aanmeldt, kan hij na het uitzitten van schorsing weer voetballen", aldus een woordvoerder van de KNVB. Verduijn: ,,Maar dat wil ik helemaal niet, ik heb voor Grenswachters gekozen en netjes die overschrijving aangevraagd.”