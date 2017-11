Verduijn mogelijk pas volgend seizoen weer speelgerechtigd voor Grenswachters na tikfout

spelfoutzaakMocht Grenswachters het beroep in de 'spelfoutzaak' verliezen, dan is Giovanni Verduijn vrijwel zeker pas in 2018/19 weer speelgerechtigd voor de ploeg uit Putte. Volgens de KNVB mag Verduijn dit seizoen alleen nog voor Unitas'30 uitkomen.

Verduijn stapte afgelopen zomer over van Unitas'30 uit Etten-Leur naar Grenswachters. Zijn nieuwe club meldde hem echter aan als 'Verduyn'. Die spelfout kwam club en speler duur te staan: volgens de bond was er sprake van opzet en gebruikte Grenswachters een niet-speelgerechtigde speler. Gevolg: acht duels schorsing voor de speler zelf en Grenswachters moet de vier gewonnen wedstrijden met Verduijn in de selectie overspelen.

Grenswachters heeft beroep aangetekend, de tuchtcommissie buigt zich nu over de zaak. Mocht de club uit Putte die zaak verliezen, dan is de kans klein dat Verduijn dit seizoen nog in actie komen voor de groengelen. Volgens de bond is Verduijn namelijk nog gelinkt aan Unitas'30. "De speler in kwestie is op 10 oktober afgemeld bij Unitas'30. Als hij zich daar opnieuw aanmeldt, kan hij na het uitzitten van schorsing weer voetballen", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Dispensatiecriteria

Wil Verduijn dat niet, dan moet hij zich vanuit Unitas'30 opnieuw laten overschrijven. Dit kan in de winterstop alleen als hij aan één van de dispensatiecriteria voldoet, meldt de woordvoerder. Redenen voor een geldige tussentijdse transfer zijn onder meer: gewijzigde medische, studie-, werk- of woonomstandigheden. Voldoet hij niet aan een van die criteria, dan mag hij zich pas in 2018/19 laten overschrijven. De deadline daarvoor is 15 juni 2018.

Wel mag Verduijn in de B-categorie (lagere elftallen) uitkomen voor een andere vereniging, maar ook dan moet er een overschrijvingsverzoek ingediend worden. Ook in dat geval moet hij zijn acht wedstrijden schorsing uitzitten.