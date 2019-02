Verdriet moet nog plaats krijgen bij SV Capelle-speler Jurgen van Selst: ‘In een keer is het afgelopen’

De woonkamer witten. Meer zou er in huize Van Selst niet gebeuren. Maar wie de woning binnentreedt, ziet dat de verbouwing veel groter uitpakt: op de begane grond is nagenoeg alles gestript, ook het toilet is volledig ontmanteld. Het heeft een reden: sinds Jurgen van Selst op 23 januari na een MRI-scan kreeg te horen dat blijven voetballen wellicht zou leiden tot een leven in een rolstoel, is zijn wereld op zijn kop komen te staan.