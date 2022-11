Verdedigingsfouten nekken voetbalsters DSE bij Rijnvogels

Topklasse vrouwen

,,We hadden deze wedstrijd moeten winnen. Maar na een goede eerste helft waarin we de wedstrijd onder controle hadden, maakten we na de rust twee fouten achterin, waarvan de tegenstander optimaal profiteerde”, zei DSE-trainer Will Kuijpers.

In de eerste helft werd een schot van Joyce Nouws op de doellijn gered. Een tweede kansje voor Nouws ging maar net voorlangs. ,,We wonnen de meeste duels, maar voorin waren we te slordig", aldus Kuijpers. ,,Na de pauze kwam Rijnvogels beter in de wedstrijd. Bij een 1-0-tussenstand komt Anouk Krauwel alleen voor de keeper, maar die bleef de baas over de situatie. Bij een actie van Marte van Erk kwam de bal in het strafschopgebied tegen de arm van haar tegenstandster, die een sliding had ingezet. De scheidsrechter liet echter doorspelen, waardoor we dus geen kans op de gelijkmaker kregen. Ook het tweede doelpunt dat we tegen kregen was een verdedigingsfout, waardoor Rijnvogels de bal simpel kon binnentikken.”