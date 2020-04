Verbijstering bij RBC-trainer Waslander: ‘Wij zijn de pisang. Schandalig, echt schandalig’

,,Diegene die dit bedacht heeft, moet maar iets anders gaan doen. Die heeft er totaal geen verstand van.” De visie van RBC-oefenmeester Koos Waslander op het besluit van de KNVB om dit seizoen niemand te laten degraderen of promoveren is duidelijk. Hij heeft begrip voor het per direct stopzetten van de competities vanwege het coronavirus, maar wijst naar België. ,,Daar promoveert de bovenste en gaat de onderste eruit. Dat is het eerlijkste. Wat hier in Nederland gebeurt, vind ik een heel slechte zaak. Het is alleen leuk voor de hekkensluiters, die lachen zich de lul uit hun broek. Wij zijn de pisang. Ik vind het schandalig, echt schandalig.”