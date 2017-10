Veldspeler Mertens op doel bij FC Bergen

FC Bergen kampt met een heuse blessuregolf, en tot overmaat van ramp is ook keeper Pierre Koopman geblesseerd. De reservebank van Bergen puilt niet bepaald uit en een reservedoelman heeft trainer Patrick Vermeulen niet tot zijn beschikking. Afgelopen zondag nam veldspeler Michel Mertens de honneurs waar in het doel, en blonk uit tegen RBC.

,,Het is niet zeker of Pierre zondag kan spelen en als hij groen licht van de orthopeed heeft moet ik nog de afweging maken om hem te laten starten of niet. Hij is er een paar weken uit geweest”, vertelt FC Bergen-trainer Patrick Vermeulen. ,,Bovendien, Michel had verdomd goede reddingen in de afgelopen wedstrijd.”

Ondanks de 4-0 nederlaag tegen was doelman Mertens de beste van het veld. ,,Ze zeggen het ja. Beter dan je best kun je niet doen”, blijft Mertens bescheiden. ,,In de beker hadden we geen keeper, toen heb ik tegen de trainer gezegd dat ik het wel wilde doen. In de jeugd heb ik ook eventjes gekeept”, legt hij uit.

,,Ik vind het leuk om te doen en ik wil altijd winnen, dus als ik het team op deze manier kan helpen, dan doe ik dat”, motiveert Mertens zijn keuze.

Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Hoeven op het programma. FC Bergen staat na twee nederlagen onderaan, Hoeven heeft na twee winstpartijen de koppositie te pakken. ,,Het is een sterke tegenstander en het zal niet makkelijk worden”, blikt Mertens, normaal linksback van de ploeg uit Bergen op Zoom, vooruit. ,,Maar we hebben altijd een kans. Als ik de nul houdt hebben we minimaal een punt te pakken.”