Veerkrachtig Grenswachters kan HSC'28 na rust niet verslaan, Wernhout worstelt zich langs NSV

zondag 4BGrenswachters maakte in eigen huis een belabberde eerste helft goed met een vermakelijke tweede helft. Het was niet genoeg voor drie punten: 2-2. RSV, vorig seizoen nog actief in de vijfde klasse, heeft aan vier punten genoeg om de tweede periodetitel te veroveren.

Grenswachters – HSC’28 2-2 (0-2) 7. Barry Perk 0-1, 45. Sander Feijnen 0-2, 59. Max Pouls (e.d.) 1-2, 74. Roy Belde 2-2.

Routinier Barry Perk (40) had maar zeven minuten nodig om te juichen in Putte. De ervaren spits kon eenvoudig een voorzet van Tobie Hopmans binnenglijden: 0-1. ,,Elk doelpunt blijft geweldig”, lachte Perk na afloop. ,,Zolang het fanatisme er na een doelpunt nog is, wil ik zeker doorgaan. Volgend seizoen hebben we een nieuwe trainer waar ik een goed gevoel bij heb. Thuis hebben ze misschien liever dat ik er een keer mee stop, maar ook volgend seizoen ben ik op de velden te vinden. Zolang de groep mij ook nog in de spits wil hebben, stop ik zeker niet.”

Op slag van rust verdubbelde HSC’28 de voorsprong na miscommunicatie in de verdediging van Grenswachters. Verdediger Jesper van Linden verzuimde om de bal weg te werken en zag de onverwacht uitgekomen doelman Stijn van den Bosch naast de bal trappen. Voor HSC’28-spits Sander Feijen was het vervolgens een koud kunstje om de 0-2 binnen te schieten.

Na rust zag het publiek een heel ander Grenswachters. Van Linden maakte na een uur spelen bijna zijn fout goed, maar zag zijn inzet tegen de paal gaan. In de nastoot was het alsnog raak nadat een hard schot van Tobi de Bruijn in eigen doel werd geschoten door Max Pouls. Een geplaatst schot was een kwartier voor tijd onhoudbaar voor HSC’28-doelman Colin Janse, waarna Grenswachters nog mogelijkheden op de 3-2 liet liggen.

EMMA - Sprundel 0-2 (0-2) 0-1 Jovanni van Nijnatten (pen.), 0-2 Roy van den Broek.

,,Ik denk dat nu het kwartje gevallen is bij mijn spelers’', verklaart Sprundel-trainer Jack Verlaar. ,,We leveren nu strijd en dat was voor de winterstop beslist anders.”

BSC - GSC/ODS 1-1 (0-1) 0-1 Lutfallah Kilic (pen.), 1-1 Guilliano Wierikx 1-1 (pen.).

BSC-trainer Rick Schimmel: ,,Wij maakten het meeste aanspraak op de overwinning. Wat we vorige week niet brachten, deden we nu wel. In de tweede helft hadden we, gezien onze kansen, de zege veilig moeten stellen.

NSV - Wernhout 3-5 (2-2) 1-0 Maarten Rockx, 2-0 Martin Kuijer, 2-1 Marvin Antens, 2-2 Maikel Zagers (pen.), 2-3 Leroy Gommers, 3-3 Martijn de Bruijn, 3-4 Max Gommers, 3-5 Zagers.

Volgens NSV-trainer Andy Wierikx had zijn ploeg het duel voor rust moeten beslissen. ,,Bij een 2-0 voorsprong schoot Arno van Gastel tegen de lat. Dat had de beslissing kunnen zijn. Wernhout had het meeste geluk’', aldus Wierikx.

Achtmaal - DIOZ 1-0 (0-0) 1-0 Lars Kools.

Volgens DIOZ-trainer Corné Willemsen was zijn ploeg voor rust beter, maar het lukte niet om kansen te creëren. ,,Ook Achtmaal kreeg geen kansen en won pas door een doelpunt in de laatste minuut. We hebben er hard voor gewerkt, maar staan helaas met lege handen.’’