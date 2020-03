Veerkrachtig DSE pakt eerste punten na winterstop, zorgen voor Bavel-vrouwen blijven maar toenemen

Someren - DSE 1-2 (0-0). 1-0 Someren, 1-1 Roos Hop, 1-2 Ashley de Bie.

DSE-trainer Peter Baan had twee voorzichtige ploegen gezien voor de rust. ,,De tweede helft was rommelig”, vond hij. ,,Twintig minuten voor tijd scoorde Someren uit het niets, waarna wij onze rug rechtten. Eindelijk viel het kwartje onze kant op, nadat we in de laatste weken het geluk voor de goal misten. Ik had met een punt kunnen leven, maar wanneer er een ploeg moest winnen dan waren wij dat.”