‘Veel incidenten rondom discriminatie worden onder de pet gehouden’

Discriminatie op het voetbalveld vindt veel vaker plaats in Brabantse 'plattelandsgemeenten' dan in multiculturele steden als Rotterdam. Dat zegt directeur Cyriel Triesscheijn van Radar, het platform tegen discriminatie. ,,Veel incidenten worden onder de pet gehouden."

Na de zoveelste racistische bejegening van een toeschouwer is de voorzitter van SC Hoge Vucht, Hasan Lammou, het zat. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie en is van plan een klacht in te dienen bij Radar.

Die krijgen ze bij het platform tegen discriminatie niet veel binnen, meldingen over voorvallen op het voetbalveld. Vorig jaar slechts twee uit Breda, op een totaal van 49 klachten over discriminatie in de gemeente. Ter vergelijking: in Rotterdam zijn dat er tien op 276.

,,Discriminatie op het veld gebeurt veel", weet Triesscheijn. Die bewering kan hij hard maken met onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd. Hiervoor hebben 138 kaderleden van Brabantse clubs hun ervaringen met respectloos gedrag gedeeld. 88 procent van hen gaf aan in de afgelopen twee seizoenen te maken te hebben gehad met scheldpartijen rond het voetbalveld. In 25 gevallen ging het om racistische uitlatingen over de huidskleur, in 23 gevallen over het land van herkomst.

Weinig meldingen

,,Het aantal klachten is miniem. Ook bij de KNVB komen veel minder meldingen binnen dan wat zich afspeelt op de velden." Hoe dat komt? ,,Veel clubs denken: als ik iets meld sta ik voor de tuchtcommissie en wordt de zaak groter dan dat-ie misschien is. En: als je elk incident meldt, krijg je als club ook een bepaalde naam. Dat wil niemand."

Vooral in het 'plattelandsgebied', zoals de bestuurder van Radar het noemt, komt discriminatie op de velden veelvuldig voor. ,,We hebben eerder ook onderzoek gedaan in Rotterdam. Daar zijn veel multiculticlubs. Als die in plattelandsgemeenten spelen, krijgen ze veel opmerkingen te verduren.” De gemengde clubs hebben het beeld tegen, denkt hij, waardoor ze al met argusogen worden bekeken vanaf de aftrap.