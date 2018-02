Vecht kijkt uit naar 'zware erfenis' bij Dongen

,,Er is bij Dongen een totaalpakket aan factoren aanwezig die ik als coach belangrijk vind. De club beschikt over een fanatieke supportersschare, die je tegenwoordig nog maar zelden ziet binnen het amateurvoetbal. Daarnaast steekt de organisatie goed in elkaar en krijg ik de gelegenheid om talentvolle jeugdspelers door te laten stromen", zo licht Vecht zijn keuze toe. Vervolgens realiseert de gedreven oefenmeester zich wel dat het niet makkelijk zal worden om de prestaties van zijn voorganger Ron Timmers te evenaren. ,,Wat Ron en zijn assistent Peter van Vugt de afgelopen jaren hebben neergezet met Dongen is echt uniek. Zoiets komt niet vaak voor. Ik hoop er straks in ieder geval voor te zorgen dat Dongen het niveau behoudt waar ze vandaag de dag naartoe zijn gegroeid", zo vertelt Vecht enthousiast verder.

Het goede gesprek dat Vecht onlangs met de clubleiding van Dongen had, was voor de coach ook een belangrijke reden om in komend seizoen in Brabant actief te blijven. ,,Toen ik na afloop naar mijn auto liep zag ik dat het ineens 2,5 uur later was. Dat zegt denk ik genoeg. Vanaf het begin was er al sprake van een goede klik, zowel op menselijk als sportief vlak." Wat dat laatste betreft wil Vecht stappen blijven maken met zijn toekomstige spelersgroep. ,,Ik ben me er goed van bewust dat de meeste jongens onder Ron Timmers de afgelopen jaren al reuzenstappen hebben gemaakt en dat nu dus niet meer gaan doen. Dat is voor mij meteen een mooie uitdaging. Het zou geweldig zijn als we straks met z'n allen nóg beter kunnen worden", zo besluit Vecht temperamentvol.