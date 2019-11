VCW-speler Baaij liep een dubbele beenbreuk op: ‘Zijn enkel lag er echt even naast’

Niet één, maar twee breuken. In z'n scheen- én kuitbeen. En zeker zes maanden toekijken. Dat het goed mis was zondagmiddag was vrijwel meteen zichtbaar. Of, misschien wel beter gezegd, hoorbaar. Baaij lag te kermen van de pijn op het sportpark in Wagenberg. Het gebeurde allemaal vier minuten voor tijd, toen de kantinemedewerkers het eerste vat bier -er stonden vanwege de derby festiviteiten gepland- al voorzichtig hadden aangesloten.