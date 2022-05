VCW haakt weer aan na cruciale driepunter, ook belangrijke zege voor WDS’19

SAB - SVC 3-3 (2-1) - 0-1, 1-1 en 2-1 Rick Mertens, 3-1 Davey Remie, 3-2 en 3-3 Tim van den Dool.

,,We geven het gewoon weg. Tot de 70ste minuut hadden nog een goede kans op 4-1. Daarna was het over en uit. Dit is flink balen”, treurde SAB-trainer Martijn Malinka.

Right-oh - DIOZ 1-0 (0-0) - 1-0 Daniek Maas.

Right-oh-trainer Arno Gabriëls zei dat ‘de gelukigste ploeg had gewonnen’. Drie minuten voor tijd was het Daniek Maas die vanuit de rebound raakschoot. ,,Een gelijkspel zou een juiste uitslag zijn geweest”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

VCW - Dussense Boys 3-1 (1-1) - 0-1 Andre Segeren, 1-1 Ard Baaij, 2-1 Ruud Baaij, 3-1 Robbie Kerremans (pen.)

,,Dit is gezien de andere uitslagen een belangrijke overwinning. We kwamen wel heel snel met 1-0 achter. Het was verder een open wedstrijd met na rust redelijk spel van ons”, zei VCW-trainer Arjan Kwaaijtaal. ,,We hebben er bij VCW de druk op gehouden, maar de kansen gingen er gewoon niet in. VCW is ook blijven voetballen”, zei Dussense Boys-trainer André Vos.

WDS’19 - DIA 2-0 (0-0) -1-0 Abdul Avci (pen.), 2-0 Bayram Avci.

,,DIA had veel balbezit, maar was zeker niet gevaarlijker dan wij. Ik denk dat over de volle 90 minuten dit een verdiende overwinning was voor ons”, zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij. ,,We raken drie keer de lat, maar als je niet scoort, krijg je de deksel op je neus”, haalde DIA-trainer Erik van Rooij een oude onbeschreven voetbalwet aan.

Raamsdonk - PCP 3-2 (1-0) - 1-0 Mathijs Kerst, 1-1 Mahaari, 2-1 Kerst, 3-1 Jordi van de Korput, 3-2 Mahaari.

,,We hebben ontzettend hard gewerkt tegen een technisch goed PCP. De volle winst was ook hard nodig. We waren toch de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. De moeilijkheid bij ons is dat we de kansen niet benutten”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. ,,We speelden te tam en misten door diverse schorsingen ook enkele belangrijke spelers voor ons”, zei PCP trainer Richard Hoogkamer.

DEVO - Noordhoek 2-2 (0-0) - 0-1 Finn van Huuksloot, 1-1Joris Korsmit, 2-1 Ruud Koevoets, 2-2 Sven Reuvers.

,,Wij waren de voetballende ploeg, maar hadden de pech dat we de voorsprong niet vast konden houden”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen na afloop. ,,We liepen vooral tegen onszelf te voetballen. De kansen waren over en weer”, zei Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.