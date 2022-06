VCW blijft in de vierde klasse na monsterzege, promotie voor Neerlandia’31

zondag vierde/vijfde klasseNa de 3-1-overwinning uit bij DESO werden de gasten uit Oss in Wagenberg onder de voet gelopen, 9-2, waardoor VCW vierdeklasser blijft. Neerlandia’31 uit Dorst kwam in Nieuw Vossemeer tegen NVS geen moment in de problemen en won met 0-5. Molenschot kon de 1-5-nederlaag niet meer corrigeren, maar verkocht de huid zo duur mogelijk.

VCW - DESO 9-2 (4-1). Marijn Jochems (4x), Jens Moerbeek (2x), Sem Prinse, Max van der Sanden en Ruud Baaij.

Nooit eerder in de geschiedenis van VCW werd met een dergelijke score in competitieverband gewonnen. Bij afscheid nemend trainer Arjan Kwaaitaal overheerst ook de trots. ,,In de slotfase van de competitie hebben wij goed gevoetbald en over twee wedstrijden tegen DESO was het dik verdiend.”

NVS - Neerlandia’31 0-5 (0-1). 0-1 Davey Dielemans, 0-2 en 0-3 Luc van de Hoofden, 0-4 Gijs Jansen, 0-5 Luc van den Hoofden.

,,We zijn geen moment in de problemen geweest. Afscheid nemen met promotie is na acht jaar wel een kers op de taart. We waren na TVC Breda de sterkste in onze poule. Dit is een terechte promotie”, zei een trotse Neerlandia’31-trainer Marcel van den Hurck.

NVS-trainer Renier de Jong was realistisch. ,, Op het eerste half uur na van vorige week hebben we terecht verloren. Neerlandia’31 was voetballend en fysiek beter dan wij. Eigenlijk hebben wij geen kans gehad. Voor aanvang haakte Sjoerd Macusse met een blessure af”, zei trainer De Jong

Molenschot - Irene 2-1 (2-1). 1-0 Dave Boemaars, 1-1 Irene, 2-1 Dennis Wirken.

Molenschot stond voor een onmogelijke opgave. Een 5-1-nederlaag van een week geleden was niet meer te repareren. ,,Toch ben ik trots op deze jongens. Zij hebben het fantastisch gedaan. In de eerste helft laten we een open kans voor 3-1 liggen. Dan had alles nog anders kunnen worden. Met een tweede plaats in de competitie zijn we in Molenschot al meer dan tevreden", zei Molenschot-trainer Marco Maas.