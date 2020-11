‘Vanaf 1 januari moet het verboden worden dat spelers betaald krijgen door derden, maar mocht dat eerder wel dan?’

derde klasse b zuid i Gilze blijft overeind in strijd om koppositie tegen RWB, Be Ready verliest eerste wedstrijd van 2020

11 oktober Be Ready is niet langer ongeslagen in het kalenderjaar 2020. In de achtste wedstrijd verloor het haar ongeslagen status op bezoek bij RKDVC. Enkel competitiegenoot Gilze (dat met 1-1 gelijkspeelde bij RWB), Bavel, Tholense Boys, Internos, VVC'68, SCO en DHV verloren nog geen een keer in 2020.