Van Zwam grote man bij Rood-Wit, zwaarbevochten zege Moerse Boys

Linksback. Niet meteen de positie die Sven van Zwam, tot nog toe altijd acterend in het centrum, ambieert. Toch stond de 22-jarige gisteren aan de basis van de 3-2 zege van zijn ploeg op CVV Zwervers. Trainer Jack Sweres bewees zijn gelijk. Niet alleen hield Van Zwam zich verdedigend uitstekend staande, ook opbouwend stond de robuuste Van Zwam zijn mannetje. Zijn traptechniek bewees Van Zwam in de 34ste minuut. Een vrije trap, op een dikke twintig meter recht voor het doel, werd door de linksback met veel gevoel in de kruising geschilderd. Het was de gelijkmaker, want vijf minuten eerder waren de gasten met de eerste uitgespeelde aanval op 0-1 gekomen.

Al snel na de thee bracht Boy van Steen de stand op 2-1, nadat hij ineens een gapend gat in de Delftse defensie zag. Het was de opmaat voor een enerverende tweede helft. Drie minuten na de 2-1 was het opnieuw Van Steen die scoorde, maar ditmaal uit vermeend buitenspel. Een minuut later mocht de gevaarlijkste bezoeker met rood inrukken, spits Jermay de Nijs was te laat met zijn tackle op Christian de Jong. De kruitdampen waren nauwelijks opgetrokken of het was toch 3-1. Van Zwam knikte een corner tegen de touwen. In blessuretijd werkte De Jong ongelukkig een voorzet achter zijn eigen doelman waardoor het toch nog even spannend werd, maar Van Zwam en co bleven toch overeind.