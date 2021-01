Van Wortel nieuwe hoofdtrainer RSV

‘Kan iemand me uitleggen waarom juist bij 27 jaar de grens voor amateur­voet­bal­lers ligt?’

12 december De vaderlandse voetbalbond legde maandag (in een nogal onooglijk vierkant lettertype) het woord ‘stil’, gemaakt van voetbalshirts op de natte grassprieten van het Haagse Malieveld. Bedoeling was ons kabinet te bewegen het amateurvoetbal weer mondjesmaat op te starten. Een heel krachtig protest was het niet.