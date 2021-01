Van Wanrooy gaat door bij WDS’19

Het is voor de oefenmeester de tweede dienstperiode bij de Bredanaars. Van Wanrooy begon in 2012 bij de club uit de Haagse Beemden, toen WDS’19 nog vijfdeklasser was. In zijn eerste seizoen promoveerde hij direct. Twee jaar later was de ploeg ineens derdeklasser. De succescoach kon echter niet voorkomen dat hij in zijn vierde seizoen afscheid moest nemen met degradatie.