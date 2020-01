Van The States naar De Warande: Joury den Boogert is terug bij TSC

De reizen naar uitwedstrijden gingen met luxe spelersbussen, in de kleedkamer had iedereen zijn eigen locker mét naam, hing het kledingsetje klaar en na afloop van de wedstrijd wachtte een ijsbad. Den Boogert waande zich een half jaar lang profvoetballer in de Verenigde Staten. ,,Het was echt heel gaaf om mee te maken. Elke dag trainen, de verzorging en begeleiding: alles was top. We zouden eigenlijk zelfs een trip met het vliegtuig naar Florida beleggen om daar wat wedstrijden te spelen, maar dat ging niet door vanwege een orkaan.”