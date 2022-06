Van Princenhage naar De Gagelrijzen en Blauwe Kei: de familie Van Galen moet keuzes gaan maken in het nieuwe seizoen

Zondag 3A Victoria’03 doet het ‘onmogelij­ke’ en pakt de titel: ‘Het besef is er nog niet helemaal’

Het was een strijd tot en met de laatste speeldag voor Victoria’03. Waar aan het begin van het seizoen niemand dacht aan een kampioenschap, mag er nu met trots over gesproken worden. ,,We gaan alle cafés in Oudenbosch af en daarna de kantine in.”

6 juni