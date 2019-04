Van Poelje ziet zijn ploeg mentale tik krijgen: ‘Na de 2-2 zijn we door het ijs gezakt’

,,We staan 2-0 voor, zij speelden tactisch op de counter en lieten ons aan de bal, daarin onderschatten zij ons”, zei een gehavende Baronie-captain Jamie Kankam na afloop. ,,Je moet zorgen dat je die 2-0 vasthoudt. We krijgen te snel die 2-1 tegen, waarna je ons mentaal ziet breken. Voetbal is omgaan met tegenslagen en dat moeten wij ook leren tijdens een wedstrijd. Daar moet je ook mee om kunnen gaan.”

,,Het is duidelijk dat we vandaag een tik hebben gekregen”, zag Baronie-trainer Jurriaan van Poelje. ,,Na de 2-2 zijn we door het ijs gezakt en moeten we concluderen dat Groene Ster vandaag, in de tweede helft, beter was.”