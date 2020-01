Van Poelje verlengt contract: ‘Een half decennium Baronie, dat is iets om trots op te zijn’

,,Een half decennium bij Baronie, dat is iets om trots op te zijn”, is zijn eerste reactie. Van Poelje stapte in 2016 in bij de Bredase club, na de degradatie uit de hoofdklasse. Onder zijn leiding werd Baronie kampioen in de eerste klasse. In het tweede jaar handhaafde de ploeg zich met moeite om vervolgens door te groeien naar de top van de hoofdklasse. Vorig jaar werd Baronie vierde, nu draait het team weer mee bovenin. Bij aanvang van de tweede seizoenshelft staat Baronie vierde, drie punten achter koploper Unitas.

,,De groeimogelijkheden van de selectie zijn duidelijk. We zijn vorig jaar hoog geëindigd en nu doen we weer mee. Ik heb het gevoel dat er nog veel rek in zit, ik zie er een mooie uitdaging in om dat verder uit te bouwen”, laat Van Poelje weten. ,,We hebben de ambitie om nog een stapje te zetten. Is het niet dit jaar, dan volgend jaar. We hebben als staf en als groep het gevoel dat dat tot de mogelijkheden behoord”, klinkt het ambitieus uit de mond van Van Poelje.

Henk van de Langenberg, bestuurslid voetbalzaken van Baronie, is verheugd met de contractverlenging van de trainer. ,,Zijn kwaliteiten zijn duidelijk. Daarnaast biedt hij jeugdspelers de mogelijkheid om door te stromen, kijk naar een Bram Umar of Yassine Mejres. Bovendien hebben we Jurriaan duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om volgend seizoen weer een goede selectie neer te zetten. Het is nu zaak om spelers langer vast te leggen, daar gaan we mee aan de slag.”