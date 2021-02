Van Poelje verlengt contract: ‘Baronie heeft de beste amateurselectie van West-Brabant, ik zou gek zijn om dat in te ruilen’

Het zijn vreemde dagen voor de Bredanaar die normaal dagelijks met sport en beweging bezig is. Als trainer van Baronie, maar ook als docent lichamelijke opvoeding. De gymleraar zit tijdens deze lockdown voornamelijk thuis, maar drie keer per week kon hij zich nog uitleven op de training. ,,Maar vanwege het weer gaat dat nu niet door”, baalt hij. Hoe hij zijn dagen vult? ,,Ik breng veel tijd door met mijn kinderen, die waren ook vaak thuis. Ik ben nu meer een huisvader. Daarnaast heb ik nog een mentorklasje, schrijf ik wat voor een trainersmagazine en heb ik een cursus gemaakt over druk zetten.”

Hij mist het amateurvoetbal. Het seizoen dat voor Baronie zo goed begon - 13 punten uit 5 wedstrijden en nog geen enkele tegengoal - ligt al een hele tijd stil, maar stilzitten is er voor Van Poelje en zijn selectie niet bij. De hoofdklasser heeft tijdens de hele coronacrisis doorgetraind, in beperkte vorm en volgens alle maatregelen. ,,Ik merk het ook aan mezelf: we hebben het nodig. Elkaar blijven zien, contact houden. Niet alleen fit blijven en met voetbal bezig zijn, maar ook het sociale aspect is heel fijn.”

Drie keer per week staat de groep nog op het veld. ,,De opkomst is fantastisch. We zorgen dat we een gevarieerde oefenstof hebben: veel afwerken, technische dingen met de bal. Het moet leuk blijven, dat is prioriteit nummer één.” In het achterhoofd speelt nog altijd die promotiewens. Als het seizoen hervat wordt, moet Baronie er staan. Als. ,,De kans is klein, zo reëel moet je zijn. Maar als het zover komt, zijn wij er klaar voor.”

Eerste seizoenshelft afmaken

Van Poelje hoopt het van harte. ,,We hopen dat we de eerste seizoenshelft kunnen afmaken. Als je realistisch bent is dat de enige optie: het is fair en behapbaar. Wij zouden in drie maanden negen wedstrijden moeten afwerken, dat is te doen.”

Derde divisie. Die woorden vallen vaak als Van Poelje vooruit kijkt. Hij moet en zal het halen met Baronie. Dus was de keuze simpel: contractverlenging. ,,Het allerbelangrijkste voor mij is de spelersgroep. We willen, nee kunnen én moeten, met deze selectie naar de derde divisie. Dat wil ik graag, dat willen zij graag.” En hij zit op zijn plek bij Baronie. ,,Ik heb hier de beste amateurselectie van West-Brabant, ik zou gek zijn om dat in te ruilen voor een andere club. Ik kan nergens beter zitten.”