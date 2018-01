Van Poelje over duel met Vlissingen: 'Kortetermijnpolitiek versus visie voor de langere termijn'

Bij het hervatten van de competitie in de hoofdklasse keert Baronie-trainer Jurriaan van Poelje terug op bekende grond. In het seizoen 2015-2016 was hij namelijk trainer van Vlissingen. Na de 0-4 thuisnederlaag eerder dit seizoen is hij gebrand op revanche, maar ook realistisch. "Het is heel simpel," zegt hij. "Vlissingen heeft meer voetballende kwaliteiten dan wij, maar dat betekent niet dat wij niet kunnen gaan winnen."

Het was op een zondagse namiddag ergens in september 2015 toen Van Poelje triomfantelijk en met een brede grijns op het gezicht de bestuurskamer annex sponsorruimte van Baronie binnenstapte, als trainer van het toen al veel kapitaalkrachtiger Vlissingen. Zijn elftal had zojuist de thuisploeg haast achteloos aan de kant geschoven. Het was 0-2 geworden, maar een monsteruitslag was verre van ondenkbaar geweest gezien de krachtverhoudingen. Van Poelje herinnert zich die middag nog: "Het was de eerste keer dat ik als trainer bij Baronie was. Voorafgaand aan dat seizoen, toen ik getekend had bij Vlissingen, had ik nog tegen mijn vader gezegd: 'Leuk, dan gaan we ook tegen Baronie spelen.' En Baronie, dé amateurclub in de stad waar ik woon en verliefd op was geworden, ja, daar wilde ik in de toekomst wel aan de slag." Hij vervolgt: "Ik was echt niet van plan om drie jaar op en neer naar Vlissingen te reizen."

In dat seizoen had Vlissingen een goede start en leek het de toegedichte rol als titelpretendent in te lossen. Totdat het demasqué van de Zeeuwen volgde in Dongen. Na een 2-1 voorsprong bij rust, werd het in het tweede bedrijf op Sportpark De Biezen alle kanten op gevoetbald (4-2). "Daarna werd het wisselvallig," weet Van Poelje nog goed. "Het grote probleem was dat er flink betaald werd aan spelers. Toen op een gegeven moment de beloofde vergoedingen niet werden uitgekeerd, was het gedaan. Daardoor kreeg ik te maken met een steeds geringere trainingsopkomst en had niet langer het gevoel dat ik de zaak in handen had, verantwoordelijkheid kon dragen voor de resultaten."

Volledig scherm Van Poelje op de training © EDWIN WIEKENS

Opgestapt

Van Poelje wil benadrukken dat hij toen niet is ontslagen. "Nee, absoluut niet. Ik ben zelf opgestapt omdat ik de regie niet meer in handen had", kijkt hij terug. "Als trainer wil je invloed kunnen uitoefenen op een spelersgroep. Dat kan normaliter met name op het trainingsveld. In de situatie die ontstaan was, was dat niet meer mogelijk."

Volledig scherm Jurriaan van Poelje © Dennis Kas Terug naar het heden. "Het wordt zondag een duel tussen een club die door een bepaalde kapitaalkracht de beste spelers uit de regio en daarbuiten weet aan te trekken en een echte vereniging," weet Van Poelje. "Een strijd ook tussen kortetermijnpolitiek en een visie voor de wat langere termijn. Vlissingen heeft nauwelijks jeugd, zelfs geen tweede elftal. Baronie staat in de top-12 op de KNVB-ranglijst van beste amateurclubs. Hier ben ik thuis, bij een club waar ik kan bouwen aan een elftal met een echt Baronie-DNA. Door de kwaliteit van de jeugdopleiding - dat is dus niet mijn verdienste - heb ik in anderhalf jaar tijd misschien wel twaalf jongens uit de eigen jeugd kunnen laten debuteren in de hoofdmacht."

Tenslotte: "Ja, natuurlijk hebben wij kansen in Vlissingen. Wij moeten gebruik maken van hun zwakte en onze eigen tekortkomingen camoufleren. Vlissingen moet het puur van het voetballend vermogen hebben, maar kan moeilijk omschakelen wanneer het niet loopt. Wij moeten, zoals altijd, onverzettelijkheid tonen en de kansen benutten wanneer deze zich voordoen."