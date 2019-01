Van Poelje is een optie voor zoekend Goes: ‘Afwachten wat er gebeurt’

Jurriaan van Poelje (42) vertelde na afloop desgevraagd dat hij nog geen gesprek heeft gehad met de beleidsbepalers van Goes. ,,Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar er is wel contact geweest.'' De Bredanaar beleeft met zijn ploeg een prima seizoen in de hoofdklasse B. Baronie heeft slechts één verliespunt minder dan koploper Halsteren. ,,We liggen op schema en hebben een goede groep. Er zit muziek in.''

Goes, dat een goed gevoel overhield aan de eerste seizoenshelft in de derde divisie, won het oefenduel met 0-1 dankzij een fraaie treffer van Erwin Franse. Van Poelje concentreerde zich op Baronie, maar zal ook met een ander oog naar de tegenstander hebben gekeken. ,,Goes speelt in de derde divisie, dat is een mooi niveau. Met Remon de Vlieger heb ik bij GPC samengewerkt. En jongens als Sherief Tawfik en Ruben Hollemans ken ik nog uit mijn tijd bij RBC. Het is nog even afwachten wat er de komende tijd gebeurt.''