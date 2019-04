Van Overveld wil met DIOZ loodzware slotklim naar lijfsbehoud trotseren: ‘Tijd om mouwen op te stropen’

Een makkelijk seizoen is het niet voor DIOZ. De ploeg is met een handvol concurrenten bezig aan een felle strijd om directe handhaving. Van Overveld kan dat wel verklaren. ,,Het is inherent aan een kleine dorpsclub. We hebben een smalle selectie en missen al het gehele jaar een aantal belangrijke krachten. Dat raakt je kwalitatief wel, zo eerlijk moet je zijn. Maar we roeien met de riemen die we hebben.”