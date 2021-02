Van Overbeek ook komend seizoen trainer van zaterdagtak Dongen

Voor een materiaal­man is altijd wat te doen, ook als door corona zo goed als alles stilligt

7 februari Voor een materiaalman is altijd wel wat te doen. Ook nu nog, merkt Ronnie de Keijzer (79) van MOC’17. Nog altijd is hij zes dagen per week op de club te vinden, maar gelukkig hoeft hij geen ballen meer te zoeken in de bosjes.