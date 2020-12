Van Oirschot tekent voor vijfde seizoen bij ODIO

In de zomer van 2017 maakte Van Oirschot na jarenlang verschillende functies bij Grenswachters te hebben bekleed de overstap naar ODIO. In zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijk bij Grenswachters wist hij de club via de nacompetitie in de vierde klasse te houden. De stijgende lijn werd ingezet met een periodetitel en promotie via de nacompetitie in zijn derde seizoen. Het jaartje in de derde klasse was voor Grenswachters net te hoog gegrepen met een directe degradatie als gevolg.