Van Nijnatten wordt bij Hoeven herenigd met broer: 'Terugkeren waar het begonnen is'

Bij Hoeven, dat momenteel de dans om de titelrace in 3A leidt, wordt de 22-jarige Van Nijnatten herenigd met broer Danny. ,,Ik kijk er naar uit weer met hem op het veld te staan. Dat is een reden om terug te keren. Het is toch iets speciaals om met je broer te mogen voetballen." De gebroeders van Nijnatten speelde in het verleden samen bij Halsteren.

De carrière van Van Nijnatten leidde hem al langs diverse clubs. Begonnen in Hoeven en via RBC, Internos, NAC, Halsteren, nog een keer Internos en Cluzona staat nu een terugkeer bij Hoeven voor de deur. ,,Hier is het voor mij toch allemaal begonnen. Hoeven is een ambitieuze dorpsclub. Dat trekt me. Daarnaast maken er vrienden uit mijn lichting deel uit van de selectie (Robèrt Frérichs en Thomas van de Broek, red.). De combinatie van presteren en gezelligheid komt hier perfect samen."

Trainer Eric Koenraads is blij met de komst van de jonge doelman. ,,Het is een échte versterking voor ons. Er zal een gezonde concurrentiestrijd plaats gaan vinden in het doel, maar dat hij kwaliteiten heeft is duidelijk. Damian is een speler die uit het dorp komt en is bekend met de spelers. Ik ben blij dat hij bij ons aan komt sluiten."