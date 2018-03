Van Niekerk kijkt weer vooruit

In de voorbereiding ging het mis. Van Niekerk kapte zijn tegenstander uit en schoot op goal. "Ik voelde een stekende pijn in mijn knie. Later bleek er een scheurtje in mijn kruisband te zitten. Gelukkig hoefde ik niet geopereerd te worden, maar het begin was heel zwaar."

"Ik was nog nooit geblesseerd geweest. Nu stond ik zeven maanden langs de kant. We verloren veel en ik kon niets doen. Ik vrat mezelf op", kijkt hij terug. Na maanden oefeningen doen, keerde hij terug op het veld. "Ik ben nog niet op mijn oude niveau, maar dat komt wel. Ik wil te snel. Bij mijn eerste balcontact wil ik meteen een actie maken, een schaartje en op snelheid de tegenstander voorbij. Ik moet eerst terug naar de basis."

Vorige wedstrijd was Van Niekerk het goudhaantje bij Seolto. Met twee assists hielp hij zijn ploeg aan de overwinning op laagvlieger ZSC '62. Dat wil de jongeling weten ook: "Ik had de week ervoor niet goed getraind en daarom stond ik niet in de basis. Ik denk dat ik mijn gelijk wel gehaald heb."

Hoe enthousiast hij na de wedstrijd ook reageerde op de invalbeurt van de snelle buitenspeler, daar is trainer Jack Beusenberg nog niet helemaal van overtuigd. Hij voegt er ook aan toe dat Van Niekerk zo veel meer in zich heeft, maar het niet laat zien. "De gemakzucht moet eruit en het gaat niet alleen om die paar momentjes. De rest van de wedstrijd is hij afwezig, vanavond op de training weer", reageerde Beusenberg.

Van Niekerk is zich bewust van zijn flegmatieke spel en zijn nonchalante houding. "Als het even niet gaat zoals ik wil, laat ik mijn koppie hangen. Gelukkig zijn er jongens in het team die daar wat van zeggen."