Van Lonkhuizen kopt Zwaluwe voorbij Seolto

In Lage Zwaluwe nam de thuisploeg het zaterdagmiddag op tegen Seolto. In een wedstrijd met weinig hoogstaand voetbal was het hoogtepunt van de middag niets waard.

Al heel snel in de wedstrijd schoot Koen van der Padt de bal heerlijk achter Zwaluwe-doelman Wesley Dekkers. Een vrije trap ging via de binnenkant van de paal, net onder de kruising, tegen het net. Het bleek het hoogtepunt van de wedstrijd.

Een paar minuten later herstelde Zwaluwe het evenwicht. Timo Merks kopte de bal langs Seolto-doelman Owen van Rosmalen. Daarmee waren de meest enerverende minuten geweest.

In het vervolg van de wedstrijd speelde Zwaluwe in een te laag tempo om Seolto uit elkaar te spelen. Twee grote kansen kon de thuisploeg noteren. ,,Het was geen hoogstaand voetbal, maar dat is ook lastig tegen een ploeg die verdedigend staat. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen”, vertelde Zwaluwe-trainer Jack Beusenberg.

,,Het duurde uiteindelijk wel erg lang tot de 2-1 viel”, vond ook Zwaluwe-verdediger Rens van Lonkhuizen. Een corner was voor Zwaluwe nodig om de drie punten in eigen huis te houden. Van Lonkhuizen kopte raak. ,,Het was een perfect voorzet van Pim (Schonk, red.) en ik hoefde er alleen maar tegenaan te lopen”, complimenteerde hij zijn teamgenoot.

Terugkeer

Van Lonkhuizen is na twee jaar afwezigheid pas net weer aangesloten bij de selectie van Zwaluwe nadat hij de afgelopen jaren in de zomer op Chersonissos werkte en in de winter als skileraar op de piste stond. ,,Maar nu blijf ik in Nederland. Ik heb een nieuwe baan en kan daardoor ook weer bij de selectie aansluiten. Ik ben er lang uit geweest en heb de voorbereiding gemist. Ik had niet verwacht al weer zo snel in de basis te staan, maar door wat blessures is het snel gegaan.”

In de slotfase kreeg Seolto nog een grote kans toen keeper Dekkers een terugspeelbal bijna met zijn handen pakten, zich op het laatste moment bedacht en de bal snel weg wilde schieten. Seolto ving de bal op, maar kon niet meer tot een doeltreffend schot komen.

Zo trok Zwaluwe aan het langste eind en verliet Seolto zonder punten het veld (2-1).

Spits

,,We hebben voorin wat ingeleverd door het vertrek van spelers en moeten nu op een andere manier spelen. We hebben geen balvaste spits”, legde Seolto-trainer Frans Ceton uit. ,,We willen wat meer variatie in het spel. Via de zijkanten aanvallen of een keer een diepe bal, maar doordat we te langzaam speelden kon de tegenstander steeds de ruimte dichtlopen.”

,,We hoopten de tegenstander meer te lokken en in de omschakeling op snelheid de ruimte te benutten”, legde Seolto-aanvoerder Chris van Persie het strijdplan uit. ,,Maar Zwaluwe zette goed druk. Het lukte ons niet de spits te bereiken.”

De ervaren Van Persie staat met veel jonge spelers om hem heen op het veld. ,,Ik vind het leuk om met die jonge gasten bezig te zijn. We missen wel wat ervaring in de ploeg dus er zullen nog genoeg lastige wedstrijden aankomen, maar als we bij de laatste vijf plekken wegblijven hebben we een goed seizoen gedraaid.”