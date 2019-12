Van Laarhoven na honderd goals voor Blauw-Wit’81: ‘Ik sta gewoon op de goede plek’

trainerscarrousel Klippel stopt na één jaar als assistent bij Halsteren en wil weer op eigen benen staan

11 december Mark Klippel (47) hoopt spoedig een nieuw stoeltje te bemachtigen in de al draaiende trainerscarrousel. Dit seizoen is hij de assistent van Erwin de Nijs bij hoofdklasser Halsteren, maar de Bredanaar is bezig aan de trainerscursus en wil met diploma UEFA-A op zak weer op eigen benen staan.