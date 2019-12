Van Hooydonk jaar langer aan het roer bij Grenswachters

Rechter over conflict The White Boys en Leon Hutten: ‘U moet een middag bij elkaar zitten‘

17 december WASPIK/BREDA - Een gesprek, samen. Of mediation, via de KNVB. Dat adviseert de rechter voetbalclub The White Boys en voetbaltrainer Leon Hutten. ,,Als u een middag welwillend bij elkaar gaat zitten, dan kunt u een heleboel opgelost hebben. Dit moet je niet juridisch oplossen, maar met gezond verstand. Dat vind ik ervan.”