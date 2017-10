Van Ginderen bouwt mee aan de toekomst van BSC

Ergens in het gesprek zegt Steven van Ginderen het zelf. ,,De resultaten van het eerste team bepalen hoe er tegen een club wordt aangekeken.” In het geval van BSC is dat niet bemoedigend. De formatie van Gabor Babos degradeerde naar de vierde klasse. Daarin werd tot dusver verloren van Schijf en gelijk gespeeld tegen Achtmaal. Voor een club met de status van BSC klinkt het ontluisterend.

Volledig scherm BSC-speler Steven van Ginderen. foto Marcel Otterspeer/Pix4Profs © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Aanvoerder Van Ginderen (28) ziet dat anders. Matige resultaten zijn volgens Van Ginderen voor het grotendeels gerenoveerde BSC op dit moment geen schande. ,,Je speelt tegen hechte dorpsclubs, met jongens die vaak al lang met elkaar samenspelen en die weten wat er in deze klasse gevraagd wordt. Clubs waar de wat mindere voetballers bereid zijn om voor de beteren te werken.” Van Ginderen is bezig aan zijn elfde seizoen bij BSC en heeft de gouden tijd in de tweede klasse nog meegemaakt, net als het verval dat daarop volgde. Door de Roosendalers werd zelfs voor promotie naar de eerste klasse gespeeld.

Vrijwel elk seizoen deed Van Ginderen ergens voor mee. Soms promotie, dan weer degradatie. Met alle nacompetities en extra wedstrijden die daarbij horen. Hij moet er zelf om lachen. ,,Ik haal alles uit mijn contributie.” Van Ginderen heeft leren relativeren, vroeger al. Door Eric Hellemons werd hij als B-junior weggestuurd uit de jeugdopleiding bij RBC Roosendaal. ,,Ik ben fysiek nooit de sterkste geweest. En voetballend kon ik het op dat moment onvoldoende compenseren.”

Bij BSC voelde hij zich vanaf het eerste moment thuis. Die loyaliteit ziet diep, ook in mindere periodes. Natuurlijk werd hij ook wel eens door andere verenigingen gebeld. Lange gesprekken waren het nooit. ,,Ik voel me hier gewaardeerd. De warmte van de mensen spreekt me aan. Dan ga je niet weg na een degradatie, als aanvoerder al helemaal niet.”

Van Ginderen wijst op alle positieve ontwikkelingen bij de club. Onder de nieuwe voorzitter Ad van Tilburg waait er een frisse wind op Vrouwenhof. In de jeugdafdeling zijn de effecten al merkbaar, met meer leden en vrijwilligers. Ook zijn er warme banden met KiKa, het project tegen kinderkanker. ,,Er wordt binnen de club hard gewerkt aan het realiseren van maatschappelijke doelen.” Van Ginderen, zelf werkzaam bij Zone Zuid Architecten in zijn woonplaats, is betrokken bij een project om boven de tribune een multifunctionele ruimte te realiseren. ,,Een ruimte met meer uitstraling en mogelijkheden tot hospitality voor het regionale bedrijfsleven.”