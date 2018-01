Van Galen volgend seizoen naar Groen Wit

100 jaar alliance Frans van Etten: 'Alliance één grote familie voor me'

6 januari Hij maakte de glorietijd van Alliance mee in de eerste klasse, de jaren van trainer Wim Rommens en de legendarische voorzitter Toine de Clercq. Frans van Etten (61) was de goaltjesdief van het team en legde in die periode ook eenmaal beslag op de Zilveren Schoen, als topschutter van de regio.