Van Galen jaar langer hoofdtrainer van Groen Wit

Van Galen hoopt in zijn vierde seizoen, net als alle andere West-Brabantse hoofdtrainers, weer op een jaar zonder onderbrekingen door het coronavirus. In zijn eerste seizoen in de Bredase wijk Princenhage eindigde Van Galen met Groen Wit op een vierde plaats en pakte hij en passant de eerste periodetitel mee, in de nacompetitie moest het echter haar meerdere erkennen, waardoor het in de derde klasse bleef.

Vorig seizoen verbleef Groen Wit tot aan de corona-onderbreking vooral in de middenmoot en eindigde het op een achtste plaats. Na twee uitgespeelde wedstrijden in het huidige seizoen vindt Van Galen zijn ploeg terug op de twaalfde plaats. Eind september werd het duel met competitiegenoot Terneuzen na tachtig minuten gestaakt, wat de Bredanaars uiteindelijk twee punten in mindering opleverde.

Voor zijn komst bij Groen Wit was Van Galen achtereenvolgens eindverantwoordelijke bij stadsgenoot TVC Breda, RBC en Klundert. Het bestuur van Groen Wit is blij met het verlengde contract van Van Galen. ,,Hij is voor de club de juiste man op de juiste plaats. De club maakt een sterke groei door, waardoor er steeds meer talentvolle voetballers uit de eigen jeugdafdeling doorstromen. Martijn gaat verder met de missie van de club om deze talentvolle spelers in te passen in de hoofdselectie", zo laat de club weten in een persbericht.