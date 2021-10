Van Eijck andermaal belangrijk voor Gilze

zondag 3b zuid iGilze won in eigen huis eenvoudig met 3-0 van Waspik. Dat deed het nog altijd zonder de geblesseerde aanvoerder Remco van Hoek. Vorig jaar tijdens het duel met Waspik raakte hij geblesseerd waarvan hij nog altijd aan het revalideren is.

Gilze - Waspik 3-0 (2-0). 1-0 Rick van den Dungen, 2-0 en 3-0 Willem van Eijck.

Gilze schoot in het thuisduel tegen Waspik goed uit de startblokken, getuige de eerste kans na vier minuten. Sander Oerlemans had de bal voor het inkoppen na een voorzet van Willem van Eijck, maar kopte de bal naast. Kort daarop schoot Rick van den Dungen wel raak. Met een uithaal in de verre hoek zette hij zijn ploeg op een 1-0-voorsprong.

Topscorer Van Eijck verdubbelde twee minuten later de score. Ploeggenoot Chris van Alphense passeerde de uitkomende Waspik-doelman Reinoud Zijlmans met een lob waarna Van Eijck de bal over de doellijn tikte: 2-0. Van Eijck had een paar minuten later ook de 3-0 op zijn schoen, maar zijn schot ging rakelings over.

De bezoekers kwamen er niet aan te pas in de openingsfase in Gilze. Pas na 24 minuten kwam het via Lesley Verschuren tot een doelpoging, waarna het momentum overging naar de gasten. Gilze-doelman Roel Hendrikson stond de bezoekers meerdere malen in de weg.

Na rust was het lang wachten tot het eerste moment van opwinding. Doelpuntenmaker Van den Dungen zorgde, op aangeven van Van Eijck, voor het eerste wapenfeit, maar zag zijn schot langs de paal vliegen. Voor Gilze kabbelde de wedstrijd tegen het einde, Waspik zette daarentegen alle zeilen bij om alsnog met resultaat terug te keren uit Gilze. De rode kaart voor Waspik-middenvelder Tom van Ool zorgde voor de definitieve nekslag voor de gasten. Van Eijck zorgde even later voor het slotakkoord: 3-0.