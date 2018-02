Van Eerd en Snepvangers lovend over professionalisering bij UVV'40

Van Eerd: ,,Het is allemaal een stuk pittiger. Foutjes worden veel sneller afgestraft. Het is geen wereld van verschil met de vierde klasse, maar de details op dit niveau maken wel het onderscheid." ,,Het is ook wat sneller allemaal", voegt Snepvangers toe. ,,Maar daardoor wel weer uitdagender. Je moet er gewoon staan. Vorig seizoen sleepten we slechte wedstrijden er nog wel eens uit met een 0-1 of 2-1, wanneer we dit jaar slecht spelen gaan we er gewoon op met 0-6."



Eigenlijk doet UVV'40 het prima in haar, zeg maar debuutjaar in de derde klasse. Met 16 punten uit 12 wedstrijden klampt de ploeg bijna aan bij de middenmoot. Twee nederlagen op rij zouden echter ook betekenen dat het degradatiespook om de hoek komt kijken.



Het was een tumultueuze start die de ploeg beleefde. De zojuist aangestelde Wim Boelens, als opvolger van Joey Verhoeven, moest vanwege gezondheidsproblemen afhaken.



Dat was vlak voor het begin van de competitie. Johan Gabriëls, zojuist teruggekeerd uit de zandbak van Dubai, was plotseling beschikbaar en verleende zijn diensten aan de dorpsclub. Onlangs verlengde Gabriëls zijn dienstverband met UVV'40 zelfs met twee jaar. Met hem had UVV plotseling een toptrainer in huis, die buitenlandse ervaring kon koppelen aan werken op hoog amateurniveau in Nederland. De ex-trainer van onder andere hoofdklasser Halsteren voelde zich niet te goed voor de kleine ploeg uit Ulvenhout.