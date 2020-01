Van Dijk verruilt na dit seizoen Irene’58 voor Internos, Kars interim-trainer in Etten-Leur

trainerscarrouselInternos heeft Paul van Dijk gepresenteerd als opvolger van vertrekkend trainer Erik Nijssen. Laatstgenoemde heeft een functie bij de KNVB gekregen die niet langer te combineren is met het hoofdtrainerschap in Etten-Leur. Marcel Kars maakt per 1 februari het seizoen af als interim-trainer bij Internos.

Internos, de huidige koploper van zaterdag 4C, is blij met de komst van Van Dijk. ,,Paul is een gedreven professional die ook met zijn maatschappelijke achtergrond de perfecte kandidaat is om onze jeugdige selectie naar een hoger niveau te brengen.”

Van Dijk was in het verleden jeugdspeler bij NAC Breda, maar maakte al op jonge leeftijd de overstap naar het trainersvak. Via Zwaluwe en Right-Oh kwam hij in de zomer van 2018 terecht bij Irene'58. Met de club uit Den Hout, dat nooit eerder in de derde klasse speelde, handhaafde Van Dijk zich in het eerste seizoen rechtstreeks door op de elfde plaats te eindigen. Momenteel staat Irene'58 opnieuw elfde in de derde klasse met één punt voorsprong op de nacompetitieplaatsen.