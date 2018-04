Van der Veen steelt de show bij Hoeven, Zerouali bij Groen Wit

Breskens - Hoeven 1-9 (1-5) 0-1 Arjan Braat, 0-2 en 0-3 Cyriel van der Veen, 0-4 Danny van Nijnatten, 0-5 Van der Veen, 1-5 Joris Corijn, 1-6 en 1-7 Van der Veen, 1-8 Jim Franssen, 1-9 Van der Veen. ,,De score had makkelijk hoger kunnen uitvallen", zag Koenraads. ,,De klasse van Van der Veen droop er vanaf. Hij stond even droog, maar liet vandaag weer zien hoe belangrijk hij voor ons is. Met het puntverlies van Philippine blijft ons droomscenario nog haalbaar. Maar eerst de tweede periodetitel pakken volgende week."

UVV'40 - Roosendaal 0-1 (0-1) 0-1 Daan Klaassens.

Roosendaal-trainer Peter Sweres vond de 0-1-score 'mager'. ,,Met rust had het 0-3 of 0-4 kunnen staan. Na rust is de wedstrijd niet best aan beide kanten. Als we deze lijn doortrekken, dan kunnen we misschien nog via de competitie nacompetitie afdwingen. We blijven het geloof behouden."