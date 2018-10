Van der Steen maakt hattrick voor DSE, Bavelse vrouwen spelen gelijk

vrouwenvoetbalVier goals vielen er in een knotsgek kwartier bij Bavel. De hoofdklasser verdeelde de treffers eerlijk met tegenstandster Maarssen: 2-2. Elders voltooide Colinda van der Steen een hattrick namens DSE.

HOOFDKLASSE B

Bavel - Maarssen 2-2 (2-2).

Binnen een kwartier vielen alle treffers in Bavel. Marès Beekers zorgde voor een Bavelse voorsprong. Maarssen scoorde vrijwel direct de 1-1. Beekers zorgde vervolgens voor de tweede voorsprong voor Bavel, maar die werd wederom teniet gedaan. Na rust moest de thuisploeg al snel met tien speelsters verder. ,,Met tien man hebben we ervoor gestreden, maar helaas konden we er maar één punt uit halen", aldus trainer Mark van Gils.

Rigtersbleek - DSE 1-3 (0-1).

DSE-trainer Peter Baan was niet te spreken over de eerste helft van zijn ploeg. Toch kwam DSE na een halfuur op voorsprong door Colinda van der Steen. Na rust kon DSE meer hun eigen spel spelen en zakte de thuisploeg in. Dit resulteerde dat DSE verder kon uitlopen en Colinda van de Steen nog twee doelpunten op haar naam kon schrijven. Ver aan het einde van de wedstrijd scoorde Rigtersbleek de 1-3.

DSE staat op doelsaldo derde, gevolgd door Bavel op de vierde plaats.

EERSTE KLASSE D

Orion - OVV'67 3-0 (2-0).

Orion kende een flitsende start en stond na een halfuur voetballen met 2-0 voor. Na rust is OVV'67 beter gaan voetballen en creëerden ze kansen, maar deze gingen er niet in. In de 90ste minuut scoorde Orion de 3-0 uit een penalty.

Bavel 2 - HVCH 1-1 (0-0).

Na rust was de thuisploeg beter wat resulteerde in een verdiende openingstreffer van Anneletta Tielrooy. Vlak voor het laatste fluitsignaal verloor Bavel de bal, waarna HVCH de gelijkmaker maakte.