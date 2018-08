Van der Sloot strijdvaardig voor historisch bekerduel Cluzona: 'Er valt daar wat te halen voor ons'

Gereno­veerd Dongen blaast niet hoog van de toren

10:00 Kan Dongen ook in haar derde seizoen in de derde divisie hoge ogen gooien? Naar het antwoord op die vraag is iedereen benieuwd op sportpark De Biezen. Met een klein budget en een grondig vernieuwde selectie wacht Ruud Kaiser de taak om succescoach Ron Timmers op te volgen.