Van der Sloot gaat voor derde jaar als trainer van Cluzona

Vier jaar als speler en nu twee jaar als coach is de oud-speler van onder andere TOP Oss, RBC Roosendaal en FC Dordrecht te vinden bij Cluzona. Daar komt dus een derde jaar bij. ,,De club is van mening dat het met Van der Sloot de juiste trainer heeft om de juiste stappen te zetten in de ontwikkeling van de club", aldus het bestuur van de Wouwse tweedeklasser, die trots is dat het zijn trainer kan behouden ‘ondanks de sportieve ambities van Van der Sloot in zijn trainerscarrière'. ,,Hij ziet in de spelersgroep nog voldoende mogelijkheden om gezamenlijk stappen te maken.”