Van der Heijden voelt zich thuis in Bavel

Vijf jaar brengt Ilse van der Heijden (26) inmiddels door bij de vrouwen van voetbalvereniging Bavel. Na de promotie van afgelopen seizoen speelt ze in de hoofdklasse met haar ploeg. De club en het dorp hebben haar hart gestolen. Het zit zelfs zo diep, dat ze besloot een huis te kopen in Bavel.

Het is in ieder geval duidelijk dat de Roosendaalse op haar plek zit bij Bavel. ,,Het is een fijne club. Het vrouwenvoetbal staat hier op gelijke hoogte met de mannen. Dat zie je niet vaak." Maar ook het dorp zelf maakt iets in haar los. ,,Vooral de omgeving en de mensen spreken me aan. Ik voel me hier thuis."

Avontuur

Met de verhuizing richting de plaats van haar club begint Van der Heijden aan een nieuw hoofdstuk in haar leven, net zoals de voetbalvereniging aan een nieuw avontuur in de hoofdklasse begon. ,,We wilden in de middenmoot mee gaan doen", beschrijft de aanvaller. ,,Na het bekijken van het programma concludeerden we dat het vooral in de eerste zes speelrondes lastig zou gaan worden."

Niets blijkt minder waar. Bavel staat als promovendus na vijf duels op een imponerende derde plaats. ,,We dachten dat we hier en daar wel wat puntjes zouden kunnen pakken, maar een derde plek hadden we niet voor mogelijk gehouden." Zondag staat een volgens Van der Heijden lastige wedstrijd tegen Woezik op het programma, daarna volgen wat duels tegen lager geklasseerde teams.

Kracht

,,We werken hard", vervolgt de strijdlustige rechtsbuiten. Overwinningen komen namelijk niet vanzelf. ,,De arbeid die wij aan de dag brengen tijdens onze wedstrijden, dat is onze kracht." Om er een cliché in te gooien: Bavel is een écht team. ,,Met onze instelling trekken we duels over de streep. Zo is Eldinia (voetbalclub uit Arnhem, red.) bijvoorbeeld kwalitatief beter dan ons, maar toch weten we ze met 1-3 te verslaan."

Brede selectie

Naast een oneindige drive heeft Bavel nog een ander wapen: een brede selectie. Wat heet: de website van de plaatselijke VV spreekt over 44 selectieleden. ,,Wanneer er veel afwezigen zijn, kunnen wij dat gemakkelijk opvangen. Ons tweede elftal speelt in de tweede klasse. Dat is ook een prima niveau." Ook spreekt Van der Heijden over een soepele overgang tussen de twee selecties. ,,Ton en Rens Bogers (de assistent-trainers, red.) regelen dit erg goed."

Middenmoot